"Доказал": менеджер сборной Украины оцени переход Лэня в новый клуб

Менеджер сборной Украины Андрей Лебедев, находивший на контакте с Алексеем Лэнем и руководством "Атланты", в комментарии basket.com.ua поделился своим мнением касательно обмена украинца в "Сакраменто", а также оценил перспективы нашего центрового после трейда.

Какой позитив можно найти в переходе Лэня в "Сакраменто"?

- Позитив — это дополнительная мотивация для самого Лехи. У него новая команда, небольшая эмоциональная встряска. Теперь ему нужно доказать самому себе, что начало этого сезона было больше недоразумение, чем закономерность. Все-таки на фоне прошлого сезона, старт этого у него немного не задался и он не смог показать того, что от него ждали в "Атланте". Тем более конкуренция на этой позиции в составе "Кингз" относительно не слишком большая — там есть Холмс, Джайлс, который кочует между Лигой развития и НБА. Ну и, понятное дело, есть Бэгли, но когда он восстановится, пока непонятно.

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Алексей Лэнь

В чем минусы?

- Минус в том, что это контрактный год и в контрактный год очень желательно играть много и стабильно, чтобы подписаться на хорошие деньги летом. Посмотрим, на самом деле, окно обменов еще не закрыто… Всякое может случиться. Глядя на состав "Сакраменто", я бы не сказал, что он отправится куда-то дальше транзитом, но такая вероятность также присутствует. Лехе, я знаю, в Атланте очень нравилось — и город, и команда, и организация. Но это бизнес и теперь ему нужно привыкать к новой системе.

Как в целом оценишь его период карьеры в "Атланте"?

- Противоречивый. Прошлый год был для него был одним из самых успешных в карьере. Он показал, что может и издали атаковать, и доказал, что может быть более разносторонним игроком, чем из него “лепили” в "Финиксе". В "Атланте" даже в этом сезоне он выходил в старте, но что-то пошло не так. Хотя он провел неплохой отрезок сезона до травмы и более-менее был похож на себя прошлогоднего. И это внушает определенный оптимизм. Мы никогда не залезем в головы боссов “Сакраменто”, но очень похоже на то, что они разгружали платежку под летнее подписание Богдановича. Получили "Кингз" двоих сильных игроков (также в "Кингз" в рамках трейда из "Атланты" был обменян Джабари Паркер - ред.), которые пока еще в лиге себя полностью по ряду разных причин не реализовали.

Я знаю, что ты общался с GM "Атланты" Трэвисом Шленком. По ощущениям, какие у "Хоукс" были ожидания от работы с Лэнем?

- Когда они подплывали Лэня, ждали от него продуктивности и прошлый сезон он отыграл хорошо. В этом году рассчитывали на него, как на основного центрового с большим количеством минут. Не сложилось, к сожалению, и хотелось бы, чтобы он нашел свою команду, играл и получал удовольствие от баскетбола. Менять команду не всегда приятно, но это своего рода встряска. Взять того же Свята Михайлюка. В том сезоне мне казалось, что для него "Детройт" далеко не оптимальный вариант. И я знаю, что им интересовались другие команды, в частности "Кливленд", и, как мне казалось тогда, в "Кавальерс" он бы сходу получил больше игрового времени, сразу влился в игру. Но в итоге, мы видим, как все сложилось для Свята. Спорт — непредсказуемая штука, особенно, если говорить об НБА. Так что Лехе желаем здоровья и удачи, следующие 3-4 месяца — это его контракт.

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