"Днепр" вырвал драматичную победу над "Киев-Баскетом" в Суперлиге Пари-Матч

В непростом поединке "Днепр" на последних секундах вырвал победу у "Киев-Баскета" в Суперлиге Пари-Матч. Поединок на СК "Меридиан" завершился со счетом 78:79.

Два неуступчивых соперника с первых минут включились в борьбу, лишь к концу первой десятиминутки днепрянам удалось оторваться от хозяев на шесть очков. Однако прекрасная игра Крика в начале второй четверти помогла столичной команде выровнять игру.

Два неуступчивых соперника не отпускали друг друга, выходя вперед по очереди. Ни одна из команд не смогла увеличить свой отрыв и нарастить преимущество. Высокий класс игроков повлиял на противостояние без явного фаворита. В итоге на большой перерыв "Киев-Баскет" ушел с преимуществом +1.

ФБУ

Со старта третьей четверти команды продолжили бороться за лидерство. Серия ошибок "Днепра" позволило киевлянам оторваться от соперника на 9 очков, однако перед финальной десятиминуткой гостям удалось сократить отставание до 4 баллов.

В заключительную четверть прекрасно вошел американский защитник столичной команды Морис Крик. Его уверенная игра позволила "Киев-Баскету" снова увеличить гандикап до +9. Однако несколько удачных атак днепрян заставили наставника киевлян Евгения Мурзина занервничать. Гости поймали свою игру и за 24 секунды до финальной сирены опережали столичную команду на один балл. В итоге заключительная атака не принесла киевлянам результата: "Днепр" на последних секундах вырвал победу.

"Киев-Баскет" – "Днепр" 78:79 (12:18, 26:19, 19:16, 21:26)

"Киев-Баскет": Крик (22 + 5 подборов + 5 передач + 4 потери), Латкович (14 + 5 подборов + 4 потери), Крутоус (6), Сандул (6 + 7 подборов), Мангано (10 + 6 подборов) – старт; Луценко (8), Петров (8 + 4 передачи), Челован (4 + 5 подборов), Носков.

"Днепр": Вильховецкий (3), Мишула (18 + 6 передач + 4 потери), Закурдаев (15 + 3 перехвата), Сизов (2), Кушниров (9 + 6 подборов) – старт; Шундель (10), Фесенко (9 + 12 подборов), Кожемякин (6), Ревзин (5 + 5 подборов + 5 передач + 5 потерь), Прокопенко (2), Бондарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Химик" в невероятном поединке в экстратайме обыграл "Запорожье" и вышел в лидеры Суперлиги Пари-Матч.