"Днепр" с разгрома стартовал в полуфинале Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Днепр" добыл разгромную победу над "Химиком" в первом поединке полуфинала Суперлиги Пари-Матч. Встреча на паркете СК "Шинник" завершилась со счетом 96:62.

Подопечные Дениса Журавлева продемонстрировали великолепную командную игру, не дав сопернику ни единого шанса. Лишь в первые минуты гости составили конкуренцию фантастической сыгранности днепрян.

Уже начиная со второй четверти на площадке была лишь одна команда. "Днепр", уверенно атакуя, раз за разом собирал легкие очки, увеличивая разницу в счете.

"Химик" выглядел абсолютно беспомощным, не сумев абсолютно ничего противопоставить сопернику.

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"Днепр" — "Химик" 96:62 (18:20, 24:9, 29:17, 25:16) "Днепр": Мишула (4 + 7 передач), Вильховецкий (2 + 4 передачи), Ревзин (20 + 6 подборов), Глебов (5 + 5 подборов + 5 передач), Тимофеенко (23 + 4 подбора) — старт; Загреба (4), Шундель (9), Закурдаев (1), Шевченко (0 + 6 подборов), Мироненко (15 + 6 подборов), Сизов (13 + 5 подборов).

"Химик": Колтер (11), Марченко (2 + 4 передачи), Эрианс (4), Павлов (10 + 5 подборов + 4 передачи), Антипов (11) — старт; Мальчевский (15 + 10 подборов), Рябчук, Петров (7), Сидоров (2), Сивир.

Счет в серии — 1:0.

Вторая игра полуфинальной серии до трех побед между этими командами состоится 13 апреля, в пятницу вновь на площадке "Днепра". После этого, серия переедет в Южный.

Напомним, что днем ранее "Черкаськи Мавпы" взяли верх над МБК "Николаев".