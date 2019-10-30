"Днепр" драматично проиграл в Кубке Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Днепр" потерпел обидное поражение во 2-м туре Кубка Европы ФИБА. В Беларуси подопечные Дениса Журавлева уступили местному "Цмоки-Минск" со счетом 108:101.

Уже с первых минут хозяева завладели инициативой и легко повели в счете. Украинцы никак не могли наладить комбинаторную игру в защите, уступая оппонентам в скорости принятия решения и точности бросков.

Вторая десятиминутка стала настоящим кошмарном для нашхи баскетболистов. Минчане, организовав рывок 15-3, казалось, похоронили всю интригу в матче. Но ситуация перевернулась после большого перерыва. Игроки "Цмоки" слишком рано уверовали в легкую победу и поплатились. "Днепр" просто смял оборону соперника и смог перевести игру в овертайм.

Увы, сил на большего у украинцев не хватило.

Свой следующий еврокубковый поединок днепряне проведут 6 ноября против болгарского "Лукойл-Левски".

Регулярный чемпионат. 2-й тур. Группа F

Цмоки-Минск (Беларусь) — Днепр (Украина) — 108:101 ОТ (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8)

Цмоки-Минск: Миркович (25 + 8 передач – 4 потери), Барнетт (14 + 5 подборов + 5 передач – 4 потери), Лютыч (3), Веремеенко (4), Салаш (20) — старт; Лоури (11 + 7 подборов + 7 передач), Тростинецкий (10), Беленков (3), Абрамс (12 + 5 подборов), Гаврилович (6)

Днепр: Дугат (15 + 6 передач), Закурдаев (17 + 5 подборов), Глебов (11 + 7 передач), Тимофеенко (16 + 5 подборов), Фесенко (10) — старт; Чумаков, Шундель (7 + 4 передачи), Корниенко (11 + 11 подборов), Санон (6), Сизов (8)

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре украинские команды "Днепр" и "Киев-Баскет" встретились друг с другом на паркете столичного Дворца спорта. Хозяева площадки в очень зрелищном матче добились победы – 95:88. В свою очередь белорусы неделю назад без проблем разобрались с "Левски" в Минске – 81:68.

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