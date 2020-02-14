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14 февраля • обновлено в 12:10
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"Детройт" опубликовал яркую фотосессию Михайлюка перед матчем восходящих звезд НБА

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Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк поучаствовал в фотосессии в преддверии матча восходящих звезд, который состоится 14 февраля в Чикаго.

На официальной странице команды украинца в Instagram появились фотографии воспитанника школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, и короткая нарезка моментов со съемок.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Напомним, что Михайлюк – второй украинец в истории НБА, который был удостоен чести принять участие в звездном уик-энде НБА. Первым был Виталий Потапенко, который принимал участие в матче еще в далеком 1997 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк рассказал о подготовке к матчу восходящих звезд НБА и о восстановлении от травмы правого бедра, из-за которой он пропустил пять поединков "Детройта" в регулярном сезоне.

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Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пистонс
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