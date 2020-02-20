"Детройт" опубликовал видео выступления Михайлюка в звездном уик-энде

"Детройт", за который выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, опубликовал видео, посвященное выступлению нашего соотечественника в матче восходящих звезд НБА.

На официальном YouTube-канале команды появился ролик, в котором показаны кадры из фотосессии Михайлюка перед звездным уик-эндом, фрагменты его игры в матче восходящих звезд и послематчевое интервью.

Святослав Михайлюк перед матчем восходящих звезд НБА

Напомним, что воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, отыграл 16 минут в поединке баскетболистов со всего мира против молодых игроков из США. За это время ему удалось набрать 6 очков, 4 передачи и 2 подбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк отличился патриотическим поступком на матче восходящих звезд НБА.

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