День мести: анонс Суперлиги Пари-Матч 11 января

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в пятницу, 11 января, пройдут два матча регулярного чемпионата. В Харькове местный "Политехник" будет принимать лидера первенства "Химик", а в Днепре сойдутся одноименная команда и "Одесса".

По традиции болельщики смогут следить за поединками на сайте Федерации баскетбола Украины и канале XSPORT.

18:30. Харьков, ФСК "Локомотив", "Политехник" – "Химик", трансляция – сайт ФБУ

Первым в рамках пятничной программы чемпионата стартует игра в Харькове. Учитывая недавние кубковые баталии, это будет третий подряд матч для этих коллективов, в котором они будут противостоять друг другу. Поэтому рассчитывать на какие-то сюрпризы здесь не приходится – выигрывает тот, кто лучше использует свои сильные стороны.

Нет сомнений в том, что южненцы держат в голове недавнее оскорбительное общее поражение в четвертьфинальном раунде кубка и попытаются взять реванш у "Политехника" уже в матче национального первенства.

"Днепр" против "Одессы" ФБУ

Отметим, что в Суперлиге Пари-Матч соперники пересекались дважды и обе встречи завершились победой "Химика", который сейчас удерживает лидерство в турнирной таблице.

19:00. Днепр, СК "Шинник", Днепр – Одесса, трансляция – XSPORT

Команда Дениса Журавлева третий раз в сезоне будет играть против "Одессы" – в предыдущих двух матчах соперники обменялись домашними победами.

В этой игре фаворитом выглядит набравший ход "Днепр", который в последних матчах демонстрирует солидную игру. Вернулся после травмы Станислав Тимофеенко, быстро вписался в командные взаимодействия Дмитрий Глебов. Вне игры в последний кубковой игре против "Запорожья" оставался только Кирилл Фесенко, который имеет проблемы с коленом.

Для одесситов, которые неудачно провели второй круг Суперлиги Пари-Матч, хорошим признаком стала уверенная победа в кубковом матче с "Николаевом", которая обеспечила команде Олега Юшкина место в Финале четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпиона Украины "Черкаськи Мавпы" был исключен из розыгрыша Кубка страны.

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