Cyber Суперлига Пари-Матч: расписание 17 апреля

17 апреля стартует дебютный киберспортивный турнир Cyber Суперлига Пари-Матч, в рамках которого 12 игроков национальной сборной Украины и Суперлиги Пари-Матч начнут борьбу за звание лучшего в баскетбольном симуляторе NBA 2k20.

Напомним, что участники разделены на четыре группы по три игрока в каждой. Игроки, занявшие первое и второе место в своих группах, выйдут в плей-офф.

Трансляцию турнира смотрите в прямом эфире на сайте и YouTube ФБУ, а также на сайте медиапартнера - телеканала XSPORT.

Расписание матчей 17 апреля:

16:00. Александр Липовый ("Бостон") – Вадим Прокопенко ("Бруклин")

16:40. Иссуф Санон ("Майами") – Андрей Кожемякин ("Даллас")

17:20. Артем Пустовой ("Денвер Наггетс") – Вячеслав Петров ("Лейкерс")

18:00. Юрий Кондраков ("Юта") – Александр Кобец ("Милуоки")

18:40. Игорь Бояркин ("Клипперс") – Александр Липовый ("Бостон")

19:20. Роман Новиков ("Новый Орлеан") – Иссуф Санон ("Майами")

20:00. Александр Антипов ("Филадельфия") – Артем Пустовой ("Денвер")

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил уровень Cyber Суперлиги Пари-Матч.

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