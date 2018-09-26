Украинские клубы вышли в финал квалификации Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" вышел в решающий раунд квалификации Кубка Европы ФИБА. Подопечные Максима Михельсона за путевку в финал отбора разобрались с чемпионом Норвегии - "Конгсберг Майнерс" (101:90).

После разгромной победы в гостях неделю назад (+20), баскетболисты из Черкасс не форсировали ситуацию в домашней игре. Хозяева старались играть от обороны и держать комфортную разницу в счете.

Кубок Европы ФИБА ФИБА

Кубок Европы ФИБА ФИБА

Кубок Европы ФИБА ФИБА

Кубок Европы ФИБА ФИБА

Кубок Европы ФИБА ФИБА

Норвежцы имели несколько моментов, чтобы уйти в отрыв, но плотная защита черкасщан нивелировала эти попытки. В третьей и четвертой четвертях преимущество украинской команды было подавляющим.

Во втором раунде квалификации за право участвовать в групповом турнире престижнейшего еврокубка "Мавпы" сразятся с кипрским "Керавносом" (3/10 октября).

"Черкаськи Мавпы" (Украина) – "Конгсберг Майнерс" (Норвегия) 101:90 (18:22, 23:20, 33:19, 27:29) "Черкаськи Мавпы": Янг (14 + 4 передачи), Кольченко (17 + 6 подборов), Конев (20 + 7 подборов), Липовцев (5 + 7 передач), Скапинцев (15 + 5 подборов + 4 передачи) – старт; Чумаков (11 + 5 подборов + 2 блок-шота), Кобец (8), Артамонов (6 + 6 передач), Ткаченко (3 + 3 блок-шота), Руслов (2), Мельник, Воевода. "Конгсберг Майнерс": Ферралес (27 + 6 передач), Остбю (10), Хаббс (14), Ндоу (21 + 14 подборов + 5 передач + 4 потери), Кутлешич (12 + 5 подборов) – старт; Хаджинс (6), Ричардсон.

Второй украинский клуб, "Днепр", смог совершить чудо и отыграть 9-очковое гостевое поражение. Игроки Дениса Журавлева с первых минут захватили инициативу, лидировали большую часть игрового времени, и уже в третьей четверти добились нужного результата - 76:58.

Наибольший вклад в победу внес разыгрывающий "бело-синих" Александр Мишула. На счету 26-летнего защитника 21 очко, однако Саша до конца доиграть встречу не смог. На последних секундах соперник разбил ему лицо, вынудив покинуть площадку в сопровождении медиков.

В финальном раунде "Днепру" будет противостоять венгерская "Альба Фехенвар".

"Днепр" (Украина) – "Лаврио" (Греция) – 76:58 (20:13, 14:15, 20:16, 22:14)

Днепр: Мишула (21), Закурдаев (8), Ревзин (11), Тимофеенко (15 + 11 подборов + 3 перехвата), Кушниров (11) – старт; Вильховецкий (2), Шундель (6), Кожемякин, Натяжко, В. Прокопенко, Сизов (2)

Лаврио: Никсон (7), Дорон Лэмб (3), Харалампопулос (6), Милошевич (10 + 6 подборов – 4 потери), Какламанакис (3 + 7 подборов) – старт; Мастроянопулос, Мелсон (18), Лунцис (5 + 5 подборов), Кузелоглу (4 + 5 подборов), Перакис, Одиасе (2 + 7 подборов)

Напомним, что в субботу, 29 сентября, между "Черкаськими Мавпами" и "Днепром" состоится ответная игра за Суперкубок Украины. Первый матч завершился со счетом 101:76 в пользу днепрян.