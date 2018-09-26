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Украинские клубы вышли в финал квалификации Кубка Европы ФИБА

1.6тЧитать материал на украинском

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" вышел в решающий раунд квалификации Кубка Европы ФИБА. Подопечные Максима Михельсона за путевку в финал отбора разобрались с чемпионом Норвегии - "Конгсберг Майнерс" (101:90).

После разгромной победы в гостях неделю назад (+20), баскетболисты из Черкасс не форсировали ситуацию в домашней игре. Хозяева старались играть от обороны и держать комфортную разницу в счете.

Кубок Европы ФИБА

Кубок Европы ФИБА

ФИБА

Кубок Европы ФИБА

Кубок Европы ФИБА

ФИБА

Кубок Европы ФИБА

Кубок Европы ФИБА

ФИБА

Кубок Европы ФИБА

Кубок Европы ФИБА

ФИБА

Кубок Европы ФИБА

Кубок Европы ФИБА

ФИБА

Норвежцы имели несколько моментов, чтобы уйти в отрыв, но плотная защита черкасщан нивелировала эти попытки. В третьей и четвертой четвертях преимущество украинской команды было подавляющим.

Во втором раунде квалификации за право участвовать в групповом турнире престижнейшего еврокубка "Мавпы" сразятся с кипрским "Керавносом" (3/10 октября).

"Черкаськи Мавпы" (Украина) – "Конгсберг Майнерс" (Норвегия) 101:90 (18:22, 23:20, 33:19, 27:29)

"Черкаськи Мавпы": Янг (14 + 4 передачи), Кольченко (17 + 6 подборов), Конев (20 + 7 подборов), Липовцев (5 + 7 передач), Скапинцев (15 + 5 подборов + 4 передачи) – старт; Чумаков (11 + 5 подборов + 2 блок-шота), Кобец (8), Артамонов (6 + 6 передач), Ткаченко (3 + 3 блок-шота), Руслов (2), Мельник, Воевода.

"Конгсберг Майнерс": Ферралес (27 + 6 передач), Остбю (10), Хаббс (14), Ндоу (21 + 14 подборов + 5 передач + 4 потери), Кутлешич (12 + 5 подборов) – старт; Хаджинс (6), Ричардсон.

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Второй украинский клуб, "Днепр", смог совершить чудо и отыграть 9-очковое гостевое поражение. Игроки Дениса Журавлева с первых минут захватили инициативу, лидировали большую часть игрового времени, и уже в третьей четверти добились нужного результата - 76:58.

Наибольший вклад в победу внес разыгрывающий "бело-синих" Александр Мишула. На счету 26-летнего защитника 21 очко, однако Саша до конца доиграть встречу не смог. На последних секундах соперник разбил ему лицо, вынудив покинуть площадку в сопровождении медиков.

Украинские клубы вышли в финал квалификации Кубка Европы ФИБА

В финальном раунде "Днепру" будет противостоять венгерская "Альба Фехенвар".

"Днепр" (Украина) – "Лаврио" (Греция) – 76:58 (20:13, 14:15, 20:16, 22:14)

Днепр: Мишула (21), Закурдаев (8), Ревзин (11), Тимофеенко (15 + 11 подборов + 3 перехвата), Кушниров (11) – старт; Вильховецкий (2), Шундель (6), Кожемякин, Натяжко, В. Прокопенко, Сизов (2)

Лаврио: Никсон (7), Дорон Лэмб (3), Харалампопулос (6), Милошевич (10 + 6 подборов – 4 потери), Какламанакис (3 + 7 подборов) – старт; Мастроянопулос, Мелсон (18), Лунцис (5 + 5 подборов), Кузелоглу (4 + 5 подборов), Перакис, Одиасе (2 + 7 подборов)

Напомним, что в субботу, 29 сентября, между "Черкаськими Мавпами" и "Днепром" состоится ответная игра за Суперкубок Украины. Первый матч завершился со счетом 101:76 в пользу днепрян.

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Тема
Кубок Европы ФИБА
Место
Украина
Объекты
Черкаськи МавпыБК Днепр
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Collins Robin
Collins Robin
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю ...>>>>>> WebJob33.COM
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Collins Robin
Collins Robin
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю ...>>>>>> WebJob33.COM
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Ответить
0
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