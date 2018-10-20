Поражение чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 20 октября

В выездном матче Суперлиги Пари-Матч чемпион Украины "Черкаськи Мавпы" уступил южненскому "Химику" со счетом 93:76, а столичный "Киев-Баскет" не устоял в Одессе, проиграв одноименному клубу - 89:79.

"Мавпы" и "Химик" с самого начала встречи не отпускали друг друга. Старт поединка получился очень динамичным: команды обменялись эффектными слэм-данками и радовали болельщиков точными бросками. Ровная первая четверть отразилась на счете: чемпион Украины ушел на перерыв, опережая соперника всего на 4 очка.

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Вторую десятиминутку "Химик" начал очень активно, заставляя своего оппонента фолить. После мощного старта хозяевам удалось выйти вперед. Невероятная игра двух неуступчивых равных по классу соперников держала в напряжении до большого перерыва. "Мавпы" пытались сократить отставание трехочковыми бросками, однако у чемпиона Украины мало что получалось. Концовка второй четверти получилась очень динамичной, но "Химик" укрепил свое лидерство, увеличив преимущество до 10 баллов.

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После большого перерыва темп игры значительно упал. Уставшие после матча в Косово "Черкаськи Мавпы" продолжали отпускать своего соперника вперед. И даже тайм-аут, который взял наставник гостей, не помог чемпиону Украины включиться в игру. Лишь под конец третьей десятиминутки подопечные Михельсона сократили отставание до 10 очков.

В последней четверти "Химик" полностью контролировал ход поединка. Хозяева не позволили "Мавпам" вернуть интригу в противостояние и отобрать у них третью подряд победу в Суперлиге Пари-Матч.

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"Химик" – "Черкаськи Мавпы" – 93:76 (23:27, 26:12, 22:22, 22:15)

"Химик": Рябчук (9), Эдвин (21 + 7 подборов + 4 передачи), Войналович (2), Павлов (15 + 7 подборов), Антипов (11 + 5 подборов) – старт; Мальчевский (6 + 7 подборов), Ковалёв, Марченко, Сидоров (14 + 6 передач – 4 потери), К. Джонс (15)

"Черкаськи Мавпы": Б. Янг (7), Кольченко (14), Ткаченко (6), Чумаков (16), Скапинцев – старт; Кокли (15 + 6 подборов), Артамонов (8 + 5 передач), Руслов, Мельник, Отверченко (10), Воевода

В свою очередь "Киев-Баскет", для которого игра в Одессе стала второй выездной подряд, не сумел составить конкуренцию местной команде. Подопечные Евгения Мурзина за всю игру ни разу не вели в счете.

Игра была достаточно интересной в первой четверти, когда гости не давали оппоненту уйти в отрыв. Однако в начале второй 10-минутки преимущество южан достигло двузначного числа. К большому перерыву одесситы вели в счете 44:30.

Киевляне попытались вернуть интригу, но в первой же атаке соперника в третьей четверти получили дальний точный бросок с фолом. Этот момент придал еще большей уверенности, и далее они продолжили бомбардировать кольцо соперников, добившись форы +19.

Последняя 10-минутка фактически превратилась в полную формальность. "Киев-Баскет" боролся за разницу и за три с половиной минуты до конца сумели сократить отставание до семи пунктов, но в итоге одесситы не позволили гостям перевести игру в овертайм.

БК "Одесса" – "Киев-Баскет" – 89:79 (20:12, 24:18, 24:23, 21:26)

БК "Одесса": Витолс (20 + 5 передач + 6 потерь), Прокопенко (2), Беликов (18), Хелманис (5), Тищенко (14 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата + 4 потери) – старт; Пустозвонов (12 + 5 подборов), Шеляковс (11 + 6 подборов), Щепкин (5), Новиков (2), Ткачук

"Киев-Баскет": Горобченко (4), Луценко (8 + 5 передач), Крутоус (18), Сандул (12 + 5 подборов), Мангано (5 + 10 подборов) – старт; Петров (16 + 3 блок-шота), Крик (7 + 4 потери), Носков (5), Челован (4), Подковыров

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" потерпел первое поражение в новом сезоне Суперлиги Пари-Матч.