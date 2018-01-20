"Черкаськи Мавпы" сенсационно упустили победу в Суперлиге Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" в поединке очередного игрового дня в Суперлиге Пари-Матч проиграл харьковскому "Политехнику". Встреча регулярного чемпионата страны завершилась со счетом 80:85.

Хозяева уверенно начали матч и к середине первой четверти уже вели в счете более 10 пунктов. Казалось, что уверенный ритм черкащан позволит им без проблем сломить сопротивление неуступчивых "политехов", однако во второй половине встречи подопечные Тимура Арабаджи смогли переломить ход игры.

Используя кинжальные проходы и четко действуя на подборах, харьковчане вышли вперед и уже победы не отдали. Главным творцом успеха стал сербский плеймейкер "Политехника" Вук Йованович, который записал на свой счет 34 очка, установив личный рекорд сезона.

Напомним, что двумя днями ранее "Мавпы" в великолепном стиле обыграли лидера Суперлиги Пари-Матч.