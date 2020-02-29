"Черкаськи Мавпы" обыграли МБК "Николаев" в Суперлиге Пари-Матч

"Черкаськи Мавпы" добыли гостевую победу над МБК "Николаев" в очередном поединке регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч - 74:63.

Подопечные Максима Михельсона компенсировали катастрофическую реализацию трёхочковых тотальным доминированием в "краске"

Сеад Хаджифейзович, Иван Ткаченко и компания чувствовали себя под чужим кольцом более чем вольготно, а вся команда набрала с ближней дистанции три четверти от общего количества очков и доминировала в борьбе за подборы.

"Николаев" в большей чем обычно степени предстал командой одного игрока, и это вполне устраивало гостей. Квентин Питерсон отправил в цель 6 из 12 бросков из-за дуги, но почти все его многочисленные наскоки под чужой щит заканчивались безрезультатно.

МБК "Николаев" — "Черкаськи Мавпы" — 63:74 (19:18, 11:22, 12:17, 21:17)

Николаев: Хохоник (5), К. Питерсон (25 + 6 подборов), Приймак (1 + 7 подборов), Онуфриев (4), Бристол (8) — старт; Р. Андерсон (12 + 9 подборов), Давидюк (2), Адедиран (6), Мещеряков

Черкаськи Мавпы: Эйрингтон (15 + 5 подборов + 5 передач), Попов (2), Конев (14 + 11 подборов), И. Ткаченко (10 + 8 подборов), Хаджифейзович (17 + 15 подборов) — старт; Руслов (2), Бондаренко (7), И. Сергеев (7 + 5 подборов)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Суперлиге Пари-Матч "Химик" добыл победу над лидером регулярного первенства "Днепром".

Лидер БК "Одесса" Брюс Мэйси едва ли не в одиночку вытащил свою команду в матче с аутсайдером чемпионата - "Харьковскими Соколами" (75:63) и "Прометей" дожал "Запорожье" благодаря 29 очкам Крика – 105:95.

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