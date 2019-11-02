Чемпион Украины выиграл непростой поединок в Суперлиге Пари-Матч

Чемпион Украины по баскетболу "Химик" добыл пятую победу в регулярном сезоне Суперлиги Пари-Матч. Домашняя встреча против МБК "Николаев" завершилась со счетом 77:65.

Химик откровенно плохо выглядел в первой половине встречи, позволив Николаеву сделать слишком много — в первую очередь, под своим кольцом. При том, что гости практически не забивали с дистанции, за счет запредельного процента реализации бросков из "краски" Николаев получил преимущество, которое удерживал на протяжении всей первой половины. На большой перерыв команды ушли с преимуществом гостей в 8 очков, которое более чем логично выплывало из происходившего на площадке.

Однако Виталию Степановскому удалось-таки внести необходимые изменения в игровой рисунок своей команды, и во второй половине Химик заиграл абсолютно по-другому. Защита под кольцом уплотнилась, стало в целом куда больше агрессии, и к этому "корабелы" готовы были не совсем. До середины третьей четверти Николаев еще удерживал лидерство, но затем пал под напором хозяев. Команды будто поменялись ролями: теперь уже Химик имел большой перевес под кольцами, в то время как Николаев мучился в нападении.

По сути, отрезок плохого баскетбола длиною в 6-7 минут и стоил гостям игры. Химик не только выровнял ситуацию, а и построил комфортный перевес за счет агрессивной игры Войналовича, Салливана и Ковалева. У Николаева же в эти минуты игра не шла абсолютно, Химик достиг преимущества в 10-12 очков и уже его не упустил — да и играть оставалось мало.

Двойной выезд для Николаева оборачивается двумя поражениями. Химик продолжает удерживать позицию в группе лидеров, добывая еще одну домашнюю победу.

Химик — МБК Николаев 77:65 (18:22, 18:22, 25:9, 16:12)

Химик: Уильямс (15 + 4 потери), Марченко (2 + 4 подбора), Войналович (17), Ковалев (14 + 6 подборов), Угба (6 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата + 4 потери) — старт; Рябчук, Клевзуник, Козак, Горобченко (3), Салливан (20 + 13 подборов).

Николаев: Зотов (14 + 6 передач + 6 потерь), Луценко (18 + 7 подборов), Приймак (11 + 6 подборов), Давидюк (5), Бристол (4 + 5 подборов) — старт; Мещеряков, Хохоник, Онуфриев (8), Адедиран (5).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне баскетбольные клубы "Черкаськи Мавпы" и "Запорожье" выдали невероятно драматичный матч в очередной игровой день Суперлиги Пари-Матч.

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