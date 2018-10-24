Чемпион Украины против чемпиона Дании: анонс Кубка Европы ФИБА

Украинские баскетбольные клубы "Черкаськи Мавпы" и "Днепр" в среду, 24 октября, проведут поединки второго тура в Кубке Европы ФИБА. Чемпионы Украины сыграют свой первый домашний матч, в котором сразятся с 16-кратным и действующим чемпионом Дании, клубом "Баккен Бирз". "Днепр" примет греческий "Арис".

Черкаськи Мавпы

Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд. 2-й тур

"Черкаськи Мавпы" - "Баккен Бирз"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча - 19:00

Трансляция - Oboz TV, FBU.ua

Датский коллектив свою еврокампанию начинал в квалификации Лиги чемпионов, где команда 53-летнего специалиста Стефана Вече остановилась во втором раунде квалификации. Уверенно пройдя британский "Лестер Райдерс" (90:77, 103: 84), "Баккен Бирз" не сумели преодолеть барьер в виде бельгийского "Спироу" (61:59, 69:74), отправившись в основной раунд Кубка Европы.

Эту команду украинские болельщики могут помнить еще по сезону 2015/2016, когда во втором групповом раунде Кубка Европы "Баккен Бирз" противостоял южненский "Химик".

Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд. 2-й тур

"Днепр" (Украина) – "Арис" (Греция)

Днепр, ДС "Шинник"

Начало матча - 19:00

Днепрян ожидает сложный экзамен от десятикратных чемпионов Греции - баскетбольного клуба "Арис".

"Арис" является одним из старейших и самых титулованных клубов страны. За последние 15 лет команда нередко пересекалась с украинскими клубами, причём по два раза выиграла у "Киева", "Азовмаша" и "Будивельника", но дважды уступила БК "Донецку".

По сравнению с прошлым сезоном состав жёлто-чёрных обновился более чем наполовину, а из ключевых исполнителей удалось сохранить только Гэри Белла и Элефтериоса Бохоридиса. Неизменным осталось только отсутствие ярко выраженных лидеров и широкая взаимозаменяемость.

Напомним, что в первом матче группового этапа Кубка Европы ФИБА "Мавпы" с боями уступили на выезде "Приштине" - 82:92. Проиграл свой матч болгарскому "Левски" и "Днепр" - 65:83.