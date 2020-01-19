Бродский рассказал о строительстве новых арен в Украине

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о том, где и какие строятся в нашей стране баскетбольные арены.

"Один такой уже есть в Запорожье, где Вячеслав Богуслаев создал замечательный зал "Юность", в котором мужская сборная Украины сыграет против Венгрии (билеты здесь). Так, Дворец спорта в Киеве, который немного отремонтировали, но по нему много вопросов. Большие цены на аренду и не всегда есть свободное время для проведения матчей", - заявил глава ФБУ в интервью "Радио Новое Время".

Михаил Юрьевич вспомнил, что три года назад бы начат проект, в рамках которого государство вместе с местной властью выделяет деньги на строительство арен.

"Мы вышли на то, чтобы строились залы на 3000 мест. Эта программа работает в Ривне, где дважды получили по 50000000, и свои деньги они вкладывают также. Там общий бюджет 300 000 000 и они приближаются к завершению строительства. Надеюсь увидеть десятую команду в Суперлиге именно из Ривного", - сообщил Бродский.

Михаил Бродский Новое Время

Также два раза по 50000000 получили в Хмельницком.

"К сожалению, Львов 54 миллиона субвенций полученных в позапрошлом году превратил в "гарбуз". Эти деньги остались в городском бюджете, и их там никак не могли поделить. Я просил мэра Андрея Садового, чтобы от этих денег отказались и их бы отдали другим городам. Государство давало 54 миллиона и они "умерли" - остались в государства, но, "благодаря" Садовому, на спорт не пошли. Сейчас наконец они провели тендер и уменьшили стоимость здания с 1 миллиарда до 400 000 000 гривен", - уточнил Бродский.

В Тернополе получили 30000000 и начали в этом году строить арену.

"Также там дали 6000000 на ФОК, они добавили свои местные деньги и открывают новый шикарний зал для команды, которая играет в Высшей лиге. В Житомире, к сожалению, тоже "гарбуз". Я им написал письмо, чтобы отдали деньги другим городам, но они не захотели и оставили деньги в бюджете. Но объект есть, тендер проведен и, думаю, в этом году начнем строительство", - отметил президент Федерации.

В Каменском инициативные люди, они уже отремонтировали свой старый зал, всегда переполнен.

"Люди там покупают билеты и мне это нравится. Также мы нашли зал, который строили под Евробаскет-2015 в Украине, но строительство которого завершено не было. В итоге Министерство спорта с правительством выделило на эту арену 60 млн. В прошлом году было использовано 57 и в этом году, думаю, за счет программы государства, а также местного и областного финансирования, есть надежда, что в ноябре мы увидим, еще одну арену на 3000 мест. Это будет большой праздник для нас, ведь сейчас можно играть в Южном, Киеве и Запорожье - это все", - рассказал Бродский.

Михаил

Михаил Юрьевич сожалеет, что "Днепр" играет на арене в 1000 мест.

"Мы работаем с Мариуполем. Там арена на 3000, которую когда-то построил Азовмаш, но на данный момент она находится в залоге банка ВТБ. Сейчас мы достигли взаимопонимания и нашли структуру из Словакии, с представителями которой у меня будет встреча. Они готовы выкупить, довести его до европейского уровня и продать городу. Город напрямую выкупить не может", - поведал руководитель ФБУ.

Бродский возмущен действиями мэра Черкасс, который отказался заниматься новым Дворцом спорта

"Я за 30 лет в баскетболе понял, что без инфраструктуры не будет ничего. Кстати, хочу сказать, что мэр Черкасс - это человек, который полностью остановил наш проект по этому городу, где, как и Ривне, стоял бы уже Дворец. Но он не захотел и занимается тротуарной плиткой. На арене я бы не дал ни копейки украсть, а там можно. Вот так, к сожалению", - подытожил Михаил Юрьевич.

Ранее Бродский заявил, что на матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги Пари-Матч хочет пригласить зарубежных арбитров.

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