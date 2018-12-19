''Большой шаг'': в ФБУ рассказали о реформе любительских турниров

Один из вопросов на недавнем исполкоме ФБУ касался развития и статистики любительских соревнований в Украине. Докладчиком по этому вопросу была заместитель генерального секретаря ФБУ – Лариса Шабанова.

В разрезе итогов мы пообщались с Ларисой Алексеевной на тему развития любительских лиг Украины, регистрацию на платформе ФБУ игроков и привилегии, которые дают эти процессы организаторам и игрокам.

Прошло чуть больше года с того времени, как исполком ФБУ принял решение о регистрации любительских соревнований и участников этих соревнований, - говорит Лариса Шабанова. Сейчас мы уже можем говорить о результатах работы в этом направлении. Нам действительно удалось за этот год сделать первые и важные шаги по упорядочению системы соревнований по баскетболу в стране, в т.ч. любительских соревнований. Любительские лиги такие же соревнования по баскетболу, как и другие лиги, Первая, Высшая, и отличаются только квалификацией участников (и не всегда!) и требованиями к организации. И поэтому любительские лиги должны занять свое достойное место в системе проведения соревнований по баскетболу в Украине.

Многие вопросы были по внедрению регистрации турниров, команд и игроков на сайте ФБУ. Но сегодня это успешно работает. Год назад мы начинали регистрацию с наличием 5 областных любительских лиг, за несколько месяцев предыдущего сезона – 14 лиг (201 команда, 2295 игроков). Сегодня – 18 лиг (около 320 команд, у 3600 игроков), в январе ждем начала соревнований и регистрации Львовской, Сумской и Ивано-Франковской лиг. Больше всего любительских команд зарегистрировано в Киеве – 67 в четырех лигах (Лига Монстров, Лига Героев, Любительская баскетбольная лига и А-Лига). В Харькове – 44, в Одессе – 32. В других областных центрах в среднем по 8-10 команд.

Что дает регистрация на платформе ФБУ и является ли она обязательной?

Хочу подчеркнуть, что никто, ни от кого ничего не требует. Регистрация на сайте ФБУ, как соревнований, так и участников – добровольное дело. Но здесь также есть несколько нюансов. Мы создаем реестр всех баскетболистов, мы стремимся с цифрами довести до сведения общественности, что баскетбол действительно является топовым видом в стране. Именно такая цель президента ФБУ – Михаила Бродского и под таким девизом мы проводим последние три сезона. К слову, систематизировать положение вещей во всех лигах, получить точную и истинную статистику – это была одна из важных инициатив президента ФБУ. Без этих цифр невозможна эффективная работа, развитие вида спорта и привлечение партнеров для развития любительского спорта.

С этими цифрами можно планировать деятельность областных и городских федераций, ориентироваться в том, какие надо выделять деньги на развитие баскетбола.

Регистрация для каждого игрока стоит всего 100 грн. Но, как известно, не все хотят заплатить этот взнос.

Мы встречаемся с теми, кто с пониманием к этому относится, есть и те, кто считает это недопустимо. Часто это связано просто с непониманием ситуации и того, куда эти средства идут. Давайте я еще раз объясню.

Прежде всего, следует помнить, что 50 процентов от командных взносов остается областной федерации, где проводятся соревнования. Это помощь на развитие местного баскетбола.

Также эти средства идут на создание единой платформы, обработки статистики игроков. В некоторых лигах ранее были турнирные таблицы набранные исключительно в "Ворде". На сегодня у них есть свой кабинет на сайте ФБУ, где есть все команды, турнире таблицы, статистика игроков и рекордов и в дальнейшем архив сезонов лиги со сравнительной статистикой. На сегодня это позволяет вести онлайн статистику в любительских лигах, и в режиме реального времени все могут следить за ходом событий на площадке.

Еще одним из важных элементов является судейство. Матчи в любительских лигах обслуживают арбитры ФБУ. Ежегодно в Украине проходит множество семинаров по повышению квалификации арбитров, которые работают под эгидой ФБУ. Так, в этом сезоне их число достигло рекордных 44 по всей Украине. Думаю, что руководители и игроки любительских лиг должны быть первыми заинтересованы, чтобы их соревнования обслуживали квалифицированные арбитры, а для этого нужно обучение, которым и занимается ФБУ.

Вот главные направления, куда идут взносы в размере 100 гривен с каждого игрока. Если мы еще раз внимательно проанализируем вышесказанное, не думаю, что эта цифра вам покажется большой.

Также каждый игрок, который зарегистрируется на платформе ФБУ, автоматически становится членом баскетбольной семьи. И это совершенно не пустые пафосные слова. Мы сами предоставляем привилегии зарегистрированным игрокам и требуем областные ячейки делать то же самое. К примеру, в финале четырех Кубка Украины, который мы проводили в Харькове, участники харьковской любительской лиги получали 50% скидки на билеты. Участники черкасской любительской лиги имеют 30% скидки на матче "Черкаських Мавп".

Есть лиги, которые отказываются проводить официальную регистрацию своих соревнований и игроков?

Да, есть любительские лиги, которые сегодня не желают регистрации, например, в Тернополе, Мариуполе, Черновцах. Это их право. И на это есть несколько причин – конфликт интересов организаторов, личные конфликты, слабая работа местной федерации и отсюда недоверие. Нужно искать компромиссы, решать часто просто недоразумение, а не серьезный конфликт. Ведь может так случиться, что пока вы конфликтуете, ваше время в зале или ваши средства в бюджете будут заняты другим видом спорта.

ФБУ настроена на значительное повышение уровня организации любительских соревнований.

В феврале в Киеве должен состояться всеукраинский любительский чемпионат. Кто будет участвовать в нем и формат соревнований?

Сейчас мы работаем над организацией февральского всеукраинского промо-турнира любительских команд, обсуждаем регламент и формат проведения с потенциальными участниками. Стремимся сделать что-то новое для нашей страны и привлекательное для участников, зрителей, со своими звездами и рекордами. А потом – любительский чемпионат! Любительские игры такие яркие, азартные, эмоциональные – это и есть то, что привлекает нас в баскетболе.

Друзья, без помощи каждого сделать что-то в крайне трудно. Баскетбол – это командная игра, командная работа, каждая команда – это баскетбольная семья, и все мы, кто любит нашу прекрасную игру, - это одна большая баскетбольная семья.