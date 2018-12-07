Баскетболисту сборной Украины поставили неутешительный диагноз

В февральских матчах квалификации Кубка мира-2019 сборной Украины по баскетболу не сможет помочь один из лидеров команды Александр Кобец. Атакующий защитник нашей команды получил неутешительный диагноз после жуткой травмы в поединке против Словении.

Баскетболист "Кэпиталз Гоу-Гоу" вернулся в Америку, где прошел дополнительное медобследование. У украинца диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Александру потребуется операция, а реабилитация будет длиться не менее девяти месяцев.

FIBA

FIBA

Новости Украина понесла серьезную потерю в отборе КМ по баскетболу

Напомним, что в поединке против Словении Кобец стал самым результативным игроком нашей команды. Александр пополнил копилку сборной Украины 13 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу уступила в драматичном поединке отбора на Кубок мира-2019 одной из сильнейших команд мира – Испании. Несмотря на поражение наши баскетболисты все еще сохраняют шансы на выход в финальную часть первенства планеты.