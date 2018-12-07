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Баскетболисту сборной Украины поставили неутешительный диагноз

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В февральских матчах квалификации Кубка мира-2019 сборной Украины по баскетболу не сможет помочь один из лидеров команды Александр Кобец. Атакующий защитник нашей команды получил неутешительный диагноз после жуткой травмы в поединке против Словении.

Баскетболист "Кэпиталз Гоу-Гоу" вернулся в Америку, где прошел дополнительное медобследование. У украинца диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Александру потребуется операция, а реабилитация будет длиться не менее девяти месяцев.

Баскетболисту сборной Украины поставили неутешительный диагноз

FIBA

Баскетболисту сборной Украины поставили неутешительный диагноз

FIBA

Новости
Украина понесла серьезную потерю в отборе КМ по баскетболу

Напомним, что в поединке против Словении Кобец стал самым результативным игроком нашей команды. Александр пополнил копилку сборной Украины 13 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу уступила в драматичном поединке отбора на Кубок мира-2019 одной из сильнейших команд мира – Испании. Несмотря на поражение наши баскетболисты все еще сохраняют шансы на выход в финальную часть первенства планеты.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по баскетболу
Персона
Александр Кобец
Тег
сборная Украины по баскетболу
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