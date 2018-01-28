Баскетболист сборной Украины провел шикарный матч в США, вызвав восторг у тренера

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк помог "Канзасу" добыть победу в очередном матче американской Студенческой баскетбольной лиги (NCAA). Поединок против "Техас A&M" завершился со счетом 79:68.

20-летний воспитанник "Черкаських Мавп" провел на площадке 35 минут. За это время игрок сборной Украины набрал 24 очка, став самым результативным игроком среди обеих команд. Свят попал восемь из 15 бросков с игры, в том числе забросил шесть трехочковых из восьми. Также в его активе семь подборов и три результативные передачи.

После встречи наставник команды Билл Селф высоко оценил игру нашего соотечественника

"Могу вам сказать, что Святослав Михайлюк стал самым лучшим игроком при контроле мяча, без вопросов", - отметил Селф.

Отметим, что в нынешнем сезоне Михайлюк набирает в среднем за матч 16,5 очков, делая при этом 3,9 подборов и 2,9 передач.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что баскетболист сборной Украины забил впечатляющий данк в США.