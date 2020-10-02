Баскетбол возвращается: анонс Финала четырех Кубка Украины

Спустя семь месяцев на украинские баскетбольные площадки возвращаются матчи национальных турниров.

3-4 октября на паркете спорткомплекса "Олимп" в Южном определится обладатель Кубка страны. В Финале четырех турнира представлены действующий обладатель трофея "Днепр", хозяева площадки "Химик", а также "Киев-Баскет" и "Одесса".

Отрадно, что следить за матчами любители баскетбола смогут вживую, однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, трибуны будут заполнены не более чем на 25%. При этом болельщики обязаны соблюдать все защитные меры – соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Приобрести билеты можно на сайте esport.in.ua.

Те же, кто не попадет на трибуны спорткомплекса в Южном, смогут следить за матчами благодаря прямым трансляциям на каналах XSPORT и ObozTV.

Вашему вниманию расписание Финала четырех Кубка Украины по баскетболу-2020:

3 октября (суббота)

14:00. "Одесса" – "Днепр", трансляция – XSPORT, купить билеты

17:00. "Химик" – "Киев-Баскет", трансляция – Obozrevatel TV, купить билеты

4 октября (воскресенье)

14:00. ФИНАЛ, трансляция – ХSPORT, Obozrevatel TV, купить билеты

Фаворитом Финала четырех считается "Днепр", однако команда столкнулась с серьезными трудностями за последний месяц. В клубе было обнаружено сразу восемь положительных тестов на COVID-19, что практически сорвало подготовку подопечных Дениса Журавлева к решающим играм за трофей.

Впрочем, и "Химик", и, в особенности, "Киев-Баскет" твердо намерены лишить днепрян Кубка, которым они владеют с 2017 года.

Отметим, что "Одесса" лишилась американского легионера Бадена Джаксена, который стал одним из инициаторов массовой драки в товарищеском матче своей команды с "Тернополем". Защитник был дисквалифицирован на три игры под эгидой Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент ФБУ Михаил Бродский обратился к клубам и игрокам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.