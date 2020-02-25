Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о своих впечатлениях от первого игрового окна в отборе на Евробаскет-2021, в котором наша сборная победила Австрию и проиграла Венгрии.

"Если бы мы победили в матче против Венгрии, настроение было бы очень хорошим. Конечно, есть негатив после поражения. Необходимо сделать выводы, понять, почему проиграли, хотя эти два матча на 100% показали наши сильные и слабые стороны. Это была всего одна игра. Нужно, повторюсь, сделать выводы, успокоиться и через полгода собраться снова", – цитирует слова Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Айнарс Багатскис ФБУ

Несмотря на поражение в матче с венграми, наставник нашей сборной заявил, что получил удовольствие от работы с игроками.

"Я получил кайф. Я всегда говорю, что игроки должны наслаждаться тем временем, которое проводят вместе. Я хочу поблагодарить Федерацию – нам создали просто шикарные условия для работы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины завершила второй тур отбора на Евробаскет-2021 на втором месте в группе F.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!