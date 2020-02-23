Багатскис прокомментировал поражение сборной Украины от Венгрии

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис расстроен результатом встречи квалификации к чемпионату Европы-2021 против Венгрии.

Айнарс Багатскис ФИБА

"Мы очень много мазали. Сколько раз мы мазали из-под щита? Много раз. Очень грустно. Мы благодарим болельщиков в Запорожье, это была прекрасная атмосфера. Извините. Могу только сказать, что это часть баскетбола. Это, наверное, глупо звучит, но все это было плохо", - заявил латыш на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинские баскетболисты в первом туре отбора на Евробаскет-2021 обыграли команду Австрии. Встреча в Граце завершилась со счетом 73:88.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!