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23 февраля • обновлено в 20:21
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Багатскис прокомментировал поражение сборной Украины от Венгрии

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Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис расстроен результатом встречи квалификации к чемпионату Европы-2021 против Венгрии.

Айнарс Багатскис

Айнарс Багатскис

ФИБА

"Мы очень много мазали. Сколько раз мы мазали из-под щита? Много раз. Очень грустно. Мы благодарим болельщиков в Запорожье, это была прекрасная атмосфера. Извините. Могу только сказать, что это часть баскетбола. Это, наверное, глупо звучит, но все это было плохо", - заявил латыш на пресс-конференции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинские баскетболисты в первом туре отбора на Евробаскет-2021 обыграли команду Австрии. Встреча в Граце завершилась со счетом 73:88.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Персона
Айнарс Багатскис
Место
Украина Запорожье
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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