Багатскис прокомментировал игру сборной Украины против Словении

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис признался, что команда проиграла первые 15 минут в аспекте, к которому готовилась.

По словам латвийского специалиста Словения – хорошо обученная команда и если ты ментально не готов к физическому давлению в матче против этой сборной, тяжело быть в игре.

"После двух четвертей мы проигрывали 17 очков. С быстрого прорыва пропустили 30 очков. С бэкдорами и забранными у нас подборами получается 50 очков. Нет никаких оправданий по поводу плохой работы. Во второй половине преобразились. Баскетбол начинается с простой агрессии. В этом плане все стали лучше, за что признателен команде. Во второй половине были лучшие 20 минут команды за время моей работы главным тренером. Показали, что можем быть в игре и бороться. Возможно, в концовке не хватило удачи в некоторых моментах, иногда принимали не лучшие решения. В любом случае это не оправдание результату, – цитирует Багатскиса basket.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го тура отбора чемпионата Европы по баскетболу-2022 Словения – Украина завершилась со счетом 73:84.