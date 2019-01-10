Чемпион против лидера: анонс Суперлиги Пари-Матч

После перерыва, связанного с новогодними праздниками, в Украине 10 января возобновляется баскетбольный чемпионат страны в Суперлиге Пари-Матч.

Центральным матчем станет игра чемпиона Украины "Черкаських Мавп" против теневого лидера первенства — БК "Запорожье".

"Черкаськи Мавпы" — БК "Запорожье"

Черкассы, ДС "Будивельник", 19:00

Прямая трансляция на телеканале OBOZTV

Сложно даже представить уровень заряда "Мавп" на сегодняшний матч. Черкасщан убрали из кубковой пульки, где они заработали свое место качественной игрой. И теперь, на фоне этих новостей, "Мавпы" сразятся с "Запорожьем", которому проиграли первую дуэль сезона на своем поле, что наверняка отпечаталось в памяти.

Запорожцы не впечатлили в кубковой дуэли с Днепром, оставшись все той же командой без прежнего огня. Чего, напротив, должно быть в достатке у Мавп. Если черкасщане превратят эмоции в позитивную энергию, они могут даже обыграть команду Валерия Плеханова уверенно, что вообще нехарактерно для чемпионов страны в этом сезоне. "Запорожье" сейчас не впечатляет совсем и вынуждено отыгрывать висты, заработанные на старте, а после мирно упущенные в декабре.

"Киев-Баскет" — МБК "Николаев"

Киев, СК "Меридиан", 18:30

Прямая трансляция на официальном сайте ФБУ

"Киев-Баскет" остается одной из самых нестабильных команд лиги и сыграет с командой, от которой не знаешь чего ожидать: "Николаев" вроде бы уходил на новогоднюю паузу в статусе коллектива на подъеме, после чего без вариантов уступил "Одессе" дорогу в кубковый финал.

Собственно, от ответа на вопрос "Шо це було?" и будет зависеть исход сегодняшней встречи. Если это была случайность и "Николаев" просто смирился со своим неучастием в Кубке досрочно, то команда Виталия Черния однозначно даст бой парням Евгения Мурзина, вплоть до нервной концовки и возможно победы.

Если же поражение от "Одессы" было логичным, то мы увидим продолжение тренда, ведь обновленный "Киев-Баскет", с Латковичем и Нванкво, куда более надежен в исполнении и оставляет сопернику куда меньше шансов, чем до этого. Хотя по сезону "Киев-Баскет" оставляет шансы всем и всегда — это тоже важно помнить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января в Запорожье состоится Матч звезд Суперлиги Пари-Матч-2019. Уже стал известен формат поединка и принципы отбора главных действующих лиц события.