Американский клуб выгнал самого дорогого спортсмена России

Американский клуб НБА "Орландо" отчислил российского баскетболиста Тимофея Мозгова, который является самым высокооплачиваемым спортсменом России с зарплатой в 16 млн долларов в год.
Тимофей Мозгов
"Мэджик" могут разбить эту сумму на три года в платежной ведомости по правилу "стретча". Это позволит им получить место для переподписания соглашения с центровым Кимом Берчем.
The Orlando Magic have waived center Timofey Mozgov, President of Basketball Operations Jeff Weltman announced today.— Orlando Magic PR (@Magic_PR) 6 июля 2019 г.
Mozgov did not play in any games with Orlando last season due to a knee injury.
Мозгов не провел в прошлом сезоне ни одного матча из-за травмы колена. В 2016 году Мозгов заключил 4-летний контракт на 64 млн долларов.
Во время выступления за "Лейкерс" Мозгов был переведен в резерв команды. Главный тренер Люк Уолтон выразил недовольство формой россиянина и решил сделать ставку на молодых баскетболистов.
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