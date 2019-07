Американский клуб выгнал самого дорогого спортсмена России

Американский клуб НБА "Орландо" отчислил российского баскетболиста Тимофея Мозгова, который является самым высокооплачиваемым спортсменом России с зарплатой в 16 млн долларов в год.

"Мэджик" могут разбить эту сумму на три года в платежной ведомости по правилу "стретча". Это позволит им получить место для переподписания соглашения с центровым Кимом Берчем.

The Orlando Magic have waived center Timofey Mozgov, President of Basketball Operations Jeff Weltman announced today.



Mozgov did not play in any games with Orlando last season due to a knee injury.