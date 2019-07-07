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Американский клуб выгнал самого дорогого спортсмена России

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Американский клуб НБА "Орландо" отчислил российского баскетболиста Тимофея Мозгова, который является самым высокооплачиваемым спортсменом России с зарплатой в 16 млн долларов в год.

Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

"Мэджик" могут разбить эту сумму на три года в платежной ведомости по правилу "стретча". Это позволит им получить место для переподписания соглашения с центровым Кимом Берчем.

Мозгов не провел в прошлом сезоне ни одного матча из-за травмы колена. В 2016 году Мозгов заключил 4-летний контракт на 64 млн долларов.

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Во время выступления за "Лейкерс" Мозгов был переведен в резерв команды. Главный тренер Люк Уолтон выразил недовольство формой россиянина и решил сделать ставку на молодых баскетболистов.

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Тема
НБА
Персона
Тимофей Мозгов
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