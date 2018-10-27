''Агрессивный'': Михайлюк высказался о легенде НБА

Украинец Святослав Михайлюк, несколько дней назад удачно дебютировавший в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", рассказал о своем партнере по команде легендарном ЛеБроне Джеймсе. Баскетболист сборной Украины впечатлен игрой звездного американца.

"ЛеБрон физически крепок, он прекрасно видит площадку и всегда замечает то, чего не видят остальные. Стиль игры Джеймса агрессивный, он вносит вклад во всех областях, но наиболее впечатляющим является его лидерство, то как он руководит всей командой", - цитирует Михайлюка basket.com.ua.

Леброн Джеймс Los Angeles Lakers

Также воспитанник школы "Черкаських Мавп" отметил, что ЛеБрон помогает ему и другим новичкам адаптироваться в команде.

"ЛеБрон Джейс знает так много всего. Он рассказывает всем игрокам много новшеств. Для нас, новичков, это особенно важно с точки зрения игры в баскетбол. ЛеБрон учит нас слушать, раскрывать в себе новые вещи и показывать себя настолько хорошо, насколько мы вообще можем. Совместное выступление с ЛеБроном действительно впечатляет", - восхитился легендарным баскетболистом украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк набрал первые очки в НБА и помог своей команде обыграть "Финикс".