1/2 финала Суперлиги Пари-Матч: анонс 17 апреля, трансляция – Oboz TV

Южненский "Химик" и "Днепр" в среду, 18 апреля, проведут четвертую встречу полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч. Счет в серии до трех побед – 2:1 в пользу днепрян, но их соперники после победы в понедельник имеют все шансы выровнять положение в игре на своей площадке.

Отметим, что игру в прямом эфире можно будет увидеть на канале ObozTV и сайте Федерации футбола Украины.

18:00. Южный, ФСК "Олимп". "Химик" – "Днепр", счет серии – 1:2, трансляция – ObozTV, сайт ФБУ, Facebook ФБУ, купить билеты

После двух поражений в гостях южненцы выдали просто роскошную игру на домашнем паркете, разбив соперника – 99:81. "Химик" провел фантастическую вторую половину, нейтрализовав лидеров "Днепра" Мишулу и Тимофеенко и навязав оппоненту невероятно интенсивный баскетбол. При этом "химики" на кураже забивали нереальные мячи, показав 42% реализации трехочковых.

БК "Химик"

Если южанам удастся сохранить запал и, что самое главное, действовать так же интенсивно, днепрян ждут серьезные проблемы. К тому же, под вопросом находится участие в игре Александра Мишулы, который славится своим дальним броском. Игрок сборной Украины получил повреждение ноги.

Команде Виталия Степановского отступать некуда, так что нас ждет очень яркое шоу на паркете спорткомплекса "Олимп".

Как сообщал "Обозреватель", накануне определились финалисты женской баскетбольной Суперлиги.