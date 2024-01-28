Знаменитый украинский боксер выиграл бой нокаутом. Видео

Знаменитый украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) добыл скоростную победу над Хоном Мартинесом (14-9-5, 2 КО) из Испании. Поединок в Барселоне завершился техническим нокаутом.

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31-летний уроженец Лиманского (Одесская область) с первых минут захватили инициативу в ринге. Наш соотечественник грамотно работал "по этажам", вынуждая соперника уйти в глухую оборону.

В третьем раунде серия ударов по корпусу и в голову вынудили испанца отказаться от продолжения боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2023 года Хегай удосрочил бойца из Никарагуа Фредди Лайнеса (17-4, 12 КО). Бой на шоу в Дубае завершился досрочно.

В мае позапрошлого года Хегай победил мексиканца Рубена Тостадо Гарсию (25-10, 8 КО). Поединок в немецком Кельне завершился во 2-м раунде.

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