Знаменитый тяжеловес-чемпион сенсационно проиграл нокаутом два титула дебютанту. Видео

34-летний мексиканский чемпион WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамирес (48-2, 30 КО) неожиданно потерял оба титула после досрочного поражения американцу Давиду Бенавидесу (32-0, 26 КО), который впервые выступил в категории до 90,7 кг. Перед боем в Лас-Вегасе на арене T-Mobile букмекеры однозначно прогнозировали успех представителю США, однако результат оказался для них шокирующим.

29-летний претендент с первых раундов действовал быстрее и точнее, регулярно опережая соперника за счет серийных атак.

В четвертом раунде Рамирес оказался в нокдауне после точного удара навстречу. Бенавидес пошел на добивание, разбил лицо оппоненту, однако последнего спас гонг.

Мексиканец продолжил идти вперед и выбрасывать удары, но уступал в эффективности. В шестом раунде после очередной серии он снова взял колено, а затем дал понять рефери, что не намерен продолжать бой.

