Знаменитый футболист сборной Англии забил фантастический гол с 22 метров. Видео

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд отметился фантастическим голом в 27-м туре Премьер-лиги. 26-летний лидер сборной Англии открыл счет в матче против "Манчестер Сити" первым же ударом.

На 8-й минуте камерунский голкипер манкунианцев Андре Онана выбил мяч на Бруно Фернандеша. Португалец смог избежать офсайда, откинул назад на Рашфорда и Маркус потрясающим "выстрелом" отправил круглый снаряд точно под перекладину.

К сожалению для Рашфорда этот гол не стал победным. "Горожане" закатили три безответных мяча, и добыли победу со счетом 3:1.

Напомним, что Маркс Рашфорд выступает за МЮ с 2015 года. За это время провел 392 матча, забив в них 129 голов и сделав 74 ассиста. Его трансферная стоимость составляет 70 млн евро.

За сборную Англии Рашфорд дебютировал в 2016 году, с тех пор сыграв в футболке национальной команды 59 поединков (17 голов).

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