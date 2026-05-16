Знаменитого украинского боксера дважды отправили в нокдаун в элиминаторе IBF. Видео

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (26-4, 14 КО) проиграл ирландцу Пэдди Доновану (15-2, 11 КО) в элиминаторе IBF в немецком Мангейме. В ходе 12-раундового поединка украинец дважды побывал в нокдауне и уступил решением большинства судей – 115:111, 113:113 и 114:112.

Для справки: элиминатор – бой между претендентами, победитель которого получает статус официального (обязательного) кандидата на чемпионский титул.

Бой стал главным событием вечера на арене SAP-Arena. Донован начал поединок вторым номером, активно использовал скорость и работу ног, из-за чего Чухаджяну было сложно подобрать дистанцию. Украинец отвечал прессингом и пытался навязать сопернику более жесткий бой на средней дистанции.

Первый тревожный момент для Карена произошел в концовке одного из стартовых раундов, когда он промахнулся и пропустил контратаку.

В шестом раунде 30-летний киевлянин оказался на канвасе после очередного промаха и ответного удара ирландца.

Во второй половине встречи Чухаджян продолжал идти вперед и периодически навязывал размены. Во втором нокдауне в восьмом раунде решение рефери вызвало вопросы, однако эпизод был зафиксирован официально.

Заключительные раунды прошли в конкурентной борьбе. Донован начал чаще клинчевать, а боксер из Украины пытался переломить ход встречи за счет давления и ударов по корпусу.

Чухаджян считается одним из сильнейших украинских боксеров полусреднего дивизиона. В рейтинге BoxRec украинец занимает шестое место в своей весовой категории, а среди украинских боксеров вне зависимости от веса уступает только Александру Усику.

За карьеру Карен владел титулами WBO International, IBF International, IBF Inter-Continental, WBA International, а также становился чемпионом мира среди молодежи по версиям WBC Youth Silver и WBO Youth.

