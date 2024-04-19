Знаменитая украинская теннисистка сотворила грандиозный камбэк и обыграла 7-ю ракетку мира. Видео

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк невероятным образом вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в немецком Штутгарте с призовым фондом в 800 тысяч долларов. Наша соотечественница совершила грандиозный камбэк в поединке против седьмой ракетки планеты Кинвен Чжен из Китая – 6:2, 4:6, 7:5.

Соперницы обменялись победами в первых двух сетах, а в решающей третьей партии при счете 5:4 китаянка имела пять матчболов. Тем не менее, 21-летняя киевлянка не дала соперницы завершить игру в свою пользу, сравняла счет, а затем на кураже взяла два гейма подряд и довела поединок до победы.

На корте теннисистки провели 2 часа 40 минут. За это время Марта три раза подала навылет и реализовала четыре из шести брейкпоинтов. В свой пассив украинка записала восемь двойных ошибок.

В следующем круге Костюк сразится с третьей ракеткой мира Коко Гауфф из Германии. Это будет третья встреча соперниц. До этого об матча в тяжелейших трехсетовых противостояниях выиграла немка. В последний раз она остановила украинку в четвертьфинале Australian Open-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, женская сборная Украины по теннису проиграла команде Румынии и не смогла выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

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