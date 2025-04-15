Знаменитая украинская теннисистка отказалась выступать и ушла посредине матча на турнире в Штутгарте. Видео

Третья ракета Украины Даяна Ястремская (N46 WTA) не смогла завершить матч первого круга на турнире WTA 500 в Штутгарте против латвийской спортсменки Елены Остапенко. Встреча началась неудачно для Ястремской, и при счете 3:6, 0:3 она приняла решение сняться с игры из-за ухудшения самочувствия.

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Этот матч стал уже третьим в их личной встрече, и по итогу Остапенко ведет с результатом 2:1. В следующем круге латвийская теннисистка сыграет с победительницей пары Эмма Наварро – Беатрис Хаддад Мая.

Отметим, что Ястремская успешно преодолела квалификацию турнира, одержав победы над хорваткой Аной Конюх (6:1, 6:4) и немкой Эллой Зайдель (6:3, 6:4), но в основном турнире ей не удалось продолжить борьбу.

Позже у себя в Instagarm Даяна выложила свою фотографию с кровью на лице.

"Если вы не знаете причины отказа, не пишите ерунду – всё вернётся к вам взаимно", – подписала снимок 24-летняя киевлянка.

Ранее Даяна похвасталась подарком в Одессе за $100 000, а в прошлом году Ястремская провела тренировку с 15-летним теннисистом из России Егором Навразиди, спровоцировав истерику у российской прессы.

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