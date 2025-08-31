Зинченко уходит из 'Арсенала', договорившись о 2-летнем контракте с новым клубом

"Марсель" ведёт переговоры с украинским футболистом Александром Зинченко, который больше не входит в планы Микеля Артеты в "Арсенале", пишет Le Figaro со ссылкой на The Athletic. Левый защитник явно может покинуть английский клуб в последние два дня трансферного рынка.

Сам игрок уже согласовал с вице-чемпионом Франции свой двухлетний контракт. Единственная проблема – зарплата 28-летнего игрока в Лондоне.

Журналист Флорент Жемен считает, что завершение этой сделки будет очень сложным: "Зинченко? Идут обсуждения, но это сложный кейс. Эмерсон Палмиери ("Вест Хэм" – прим. ред.) сейчас в приоритете. Почему? Потому что дешевле, а "Арсенал" не отпустит Зинченко за сумму, по карману "Марселю".

Несколько дней назад появилась новость, что Зинченко стал главным претендентом на переход в португальский "Порту". Однако переговоры осложнились из-за финансовых требований Зинченко. Игрок потребовал зарплату около 6,5 млн евро в год, что значительно превышает первоначальные ожидания "Порту".

17 августа появилась информация, что турецкий "Фенербахче" официально выставил предложение на приобретение Зинченко. По данным турецких и британских изданий, сумма сделки составляет около €10 млн.

"Арсенал", согласно источникам, устанавливал цену на уровне €15 млн, но рассматривает снижение суммы в пользу оперативного завершения трансфера.

Напомним, что Александр Зинченко перешел в "Арсенал" в июле 2022 года. Его контракт действует до конца июня 2026-го. За это время за "канониров" провел 91 игру во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

