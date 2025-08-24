Футболист сборной Украины потребовал зарплату 6.5 млн евро в новом клубе

Футболист сборной Украины и игрок "Арсенала" Александр Зинченко стал главным претендентом на переход в португальский "Порту". Клуб ищет левого защитника, и украинец рассматривается как основной вариант для усиления этой позиции, пишет авторитетный журналист TEAMtalk Руди Галетти.

Однако переговоры осложнились из-за финансовых требований Зинченко. Игрок потребовал зарплату около 6,5 млн евро в год, что значительно превышает первоначальные ожидания "Порту".

В связи с этим руководство португальского клуба рассматривает альтернативные варианты. Среди них – защитники Марвин Шульц и Тайлер Маласия, которые могут стать более доступной заменой.

Финальное решение по трансферу пока не принято, а переговоры продолжаются. Болельщики "Порту" внимательно следят за развитием ситуации и обсуждают возможный приход украинского футболиста в команду.

17 августа появилась информация, что турецкий "Фенербахче" официально выставил предложение на приобретение Зинченко. По данным турецких и британских изданий, сумма сделки составляет около €10 млн.

"Арсенал", согласно источникам, устанавливал цену на уровне €15 млн, но рассматривает снижение суммы в пользу оперативного завершения трансфера.

Как сообщал OBOZ.UA, Зинченко выставил на продажу свой киевский ресторан INCH. Приобрести бизнес можно за 2,5 миллиона долларов США.

Напомним, что Александр Зинченко перешел в "Арсенал" в июле 2022 года. Его контракт действует до конца июня 2026-го. За это время за "канониров" провел 91 игру во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

