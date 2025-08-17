'Любители Путина'. Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков

Турецкий "Фенербахче" официально выставил предложение на приобретение защитника сборной Украины и "Арсенала" Александра Зинченко. По данным турецких и британских изданий, сумма сделки составляет около €10 млн.

Главный тренер турков Жозе Моуриньо настойчиво требует включения украинца в свою команду, планируя использовать его на позиции опорного полузащитника.

Предполагаемый переход вызвал бурную реакцию украинских болельщиков.

В комментариях к посту фанаты выразили своё возмущение и тревогу: "Забарный первым перешёл в ПСЖ… Если теперь Зинченко уйдёт к этим любителям Путина…" — резюмировали некоторые, подчёркивая эмоциональную реакцию и использование уничижительного ярлыка для турецкого клуба.

Этот ярлык закрепился за "Фенербахче" после инцидента 27 июля 2022 года: во время матча Лиги чемпионов с "Динамо" болельщики скандировали "Владимир Путин", что вызвало возмущение и реакцию украинских дипломатов и СМИ. УЕФА открыл дисциплинарное дело, а клуб был оштрафован и частично закрыт доступ на трибуны

"Арсенал", согласно источникам, устанавливал цену на уровне €15 млн, но рассматривает снижение суммы в пользу оперативного завершения трансфера

Моуриньо, активно формирующий свой турецкий проект и подписавший ранее Дурана, Амрабата и Шкриньяра, видит в Зинченко ключевого игрока для усиления команды, особенно на позиции "шестёрки"

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Зинченко угодил в тупиковую ситуацию в лондонском "Арсенале" из-за своей высокой зарплаты.

Напомним, что Зинченко перешел в "Арсенал" в июле 2022 года. Его контракт действует до конца июня 2026-го. За это время за "канониров" провел 91 игру во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

