УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Любители Путина". Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
5,6 т.
'Любители Путина'. Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков

Турецкий "Фенербахче" официально выставил предложение на приобретение защитника сборной Украины и "Арсенала" Александра Зинченко. По данным турецких и британских изданий, сумма сделки составляет около €10 млн.

Видео дня
"Любители Путина". Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков

Главный тренер турков Жозе Моуриньо настойчиво требует включения украинца в свою команду, планируя использовать его на позиции опорного полузащитника.

Предполагаемый переход вызвал бурную реакцию украинских болельщиков.

"Любители Путина". Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков

В комментариях к посту фанаты выразили своё возмущение и тревогу: "Забарный первым перешёл в ПСЖ… Если теперь Зинченко уйдёт к этим любителям Путина…" — резюмировали некоторые, подчёркивая эмоциональную реакцию и использование уничижительного ярлыка для турецкого клуба.

"Любители Путина". Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков
"Любители Путина". Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков

Этот ярлык закрепился за "Фенербахче" после инцидента 27 июля 2022 года: во время матча Лиги чемпионов с "Динамо" болельщики скандировали "Владимир Путин", что вызвало возмущение и реакцию украинских дипломатов и СМИ. УЕФА открыл дисциплинарное дело, а клуб был оштрафован и частично закрыт доступ на трибуны

"Любители Путина". Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков

"Арсенал", согласно источникам, устанавливал цену на уровне €15 млн, но рассматривает снижение суммы в пользу оперативного завершения трансфера

Моуриньо, активно формирующий свой турецкий проект и подписавший ранее Дурана, Амрабата и Шкриньяра, видит в Зинченко ключевого игрока для усиления команды, особенно на позиции "шестёрки"

"Любители Путина". Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Зинченко угодил в тупиковую ситуацию в лондонском "Арсенале" из-за своей высокой зарплаты.

"Любители Путина". Футболиста сборной Украины согласились продать за 10 млн евро. Новый клуб игрока вызвал панику у болельщиков

Напомним, что Зинченко перешел в "Арсенал" в июле 2022 года. Его контракт действует до конца июня 2026-го. За это время за "канониров" провел 91 игру во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!