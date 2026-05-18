'Живем ради эмоций': Тимощук пожаловался на отстранение России от еврокубков на фоне обстрелов Украины

Предатель Украины Анатолий Тимощук, который работает помощником главного тренера "Зенита", пожаловался на отстранения российских команд от континентальных турниров. Уроженец Луцка, комментируя победу команды в чемпионате РФ, отметил, что в стране-агрессорке все ждут возвращения в еврокубки.

Об этом Тимощук заявил в интервью порталу metaratings.ru. Бывший футболист донецкого "Шахтера", продемонстрировав, что его не волнуют обстрелы украинских городов, интенсивность которых усиливается в последнее время, назвал задачей "Зенита" сохранение уровня игры.

"К сожалению, у нас сейчас нет еврокубков. Мы ждем их, чтобы с удовольствием сыграть, показать свой уровень. Мы живем ради игры, ради удовольствия, ради эмоций. Сегодня в том числе наполняемся этими эмоциями. Ждем, чтобы дальше выполнять задачи, которые есть у наших команд. Никто их с нас не снимал. Мы стараемся соответствовать уровню футбола, уровню качества команды и игры, которую показываем", – сказал Тимощук.

Отметим, что 13-14 мая Россия провела самую массовую атаку за все время войны на украинские города, запустив больше 1500 беспилотников и десятки ракет. В Киеве одна из них попала в жилой дом, из-за чего погибло 24 человека.

Ранее Тимощук назвал "благотворительном проектом" поддержку российских военных, которые ведут агрессивную и захватническую войну против Украины.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России Анатолий отказался от любого публичного осуждения войны, не покинул страну-агрессора и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

