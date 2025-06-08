Женская сборная по баскетболу 3х3 завоевала путевку на чемпионат Европы

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала волевую победу над Латвией 15:14 в решающем матче квалификации на чемпионат Европы в Бухаресте, Румыния.

Видео дня

По итогам группового этапа украинки и сборная Латвии стали вторыми в своих группах и именно они в очной игре разыгрывали последнюю путевку на континентальное первенство.

Весь матч команды шли очко в очко, но за три минуты до конца Латвия сумела выйти вперед на три очка. Украинки достала соперника за 30 секунд до окончания игры после точного дальнего от Анжелики Ляшко - 14:14.

В решающий момент игры сначала украинки командно отзащищались, не дав Латвии вообще выполнить бросок, далее Мириам Уро-Ниле сумела из-под кольца набрать балл, а на последних секундах Татьяна Юркевичус поставила блок соперницы.

Самой результативной в матче стала Мириам Уро-Ниле, которая набрала 8 очков.

Чемпионат Европы 3х3. Квалификация

Бухарест, Румыния

Польша - Украина 14:15

Украина: Ляшко 3 (1 дальний), Дубнюк 2, Уро-Ниле 8, Юркевичус 2