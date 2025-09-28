"Земля стекловатой". Ротенберг из-за смерти Кеосаяна посочувствовал Симоньян, но нарвался на ответ российских болельщиков
Член совета директоров "Динамо" Роман Ротенберг попытался публично выразить соболезнования по поводу смерти Тиграна Кеосаяна, однако его слова вызвали волну насмешек среди российских пользователей. Кинорежиссер, супруг пропагандистки Маргариты Симоньян, умер в возрасте 59 лет после долгой комы.
В своем посте Ротенберг написал: "Многие его работы стали культовыми для российских зрителей. Соболезную его супруге Маргарите Симоньян, семье и почитателям таланта. Знал Тиграна лично и вместе со всеми глубоко скорблю об утрате".
Однако в комментариях пользователи устроили показательный разнос. Один из них саркастично заметил: "А что не упомянул про "Крымский мост" и "Международную пилораму"? Эти "шедевры" намного лучше характеризуют Кеосаяна и никакого соболезнования, особенно его жене, выражать не хочется". Другой напомнил слова самого Кеосаяна: "Когда идешь на встречу с Байденом, не знаешь, что ожидать, встречу или похороны", добавив: "Байдену сейчас 82, Тиграну было 59. Карма".
Комментаторы не стеснялись добавлять цинизма. "Поехал к Кобзону на концерт", — написал болельщик. "Хоть какие-то хорошие новости", — добавил другой. Вспомнили и высказывания Симоньян: "Как говорила сама Маргарита о смерти другого широко известного человека — "Земля стекловатой". Ну, пожалуй, отзеркалю эту ее фразочку её же усопшему мужу".
Многие упрекали Ротенберга в том, что он решил сделать публичное шоу из чужого горя. "А зачем в соболезновании перечислять, что человек делал при жизни? Достойный человек сказал бы это вдове лично, а не в соцсетях", — отметил один из комментаторов.
Вместо сочувствия в адрес Симоньян бывший тренер сборной России по хоккею получил иронию и злорадство. Для многих пользователей смерть Кеосаяна стала поводом вспомнить его пропагандистские фильмы и заявления.
Напомним, что Роман Ротенберг - сын Бориса Ротенберга. Последний входит в ближайшее окружение Путина и включен в санкционный список США. Его брата Аркадия Ротенберга связывает с Путиным давняя дружба.
