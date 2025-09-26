Симоньян стала вдовой: умер известный российский пропагандист Тигран Кеосаян, который оправдывал казни украинцев

В пятницу, 26 сентября, стало известно о смерти известного пропагандиста, мужа Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна, который оправдывал казни украинцев и продвигал украинофобские, сексистские, расистские и шовинистские нарративы РФ. Он умер после 9 месяцев проведенных в коме.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Симоньян. Известно, что 59-летний российский режиссер и телеведущий пережил клиническую смерть в январе 2025 года и с тех пор не приходил в сознание.

Что известно

"Сегодня ночью Тигран ушел к Творцу... Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", – сообщила пропагандистка.

По информации российских СМИ, Кеосаяна госпитализировали еще в декабре 2024-го. В 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта и именно проблемы с сердцем привели к длительной коме.

Стоит отметить, что в начале сентября стало известно, что у его жены, Симоньян, обнаружили "страшную и тяжелую болезнь" и, что ей придется сделать операцию. Вместе с тем сама пропагандистка жаловалась еще и на болезнь Кеосаяна.

"Мой муж Тигран девятый месяц лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России: пришла беда – открывай ворота. Вот ворота в нашем доме уже не то что не запираются, а их снесло", – сказала пособница путинского режима.

По информации The Moscow Times, у 45-летней Маргариты Симоньян обнаружили рак груди, поэтому она имеет очень серьезные проблемы со здоровьем. В то же время другой пропагандист и Z-блогер сообщил, что у пропагандистки – рак прямой кишки третьей стадии и сердечная недостаточность.

Что говорил российский пропагандист о войне в Украине

Кеосаян высказывал откровенно враждебные взгляды к украинцам, особенно к президенту Владимиру Зеленскому, обвиняя его в наркомании и "убийстве собственных граждан". Также россиянин формировал образ правоты исключительно русского народа, который, по его мнению, ни в чем не виноват.

Вместе с тем, пропагандист призывал убивать украинских военнопленных. "У "вагнеровцев" этот вопрос хорошо поставлен. Вы скажете, что это жестоко? Да, жестоко. Бесчеловечно? А я вам вынужден доложить, что война – это вообще жестокая и бесчеловечная вещь", – рассуждал шовинист.

В 2021 году он говорил, что кремлевский режим обязательно будет в украинской столице, а окончание большой войны он видит только как победу РФ, и даже если украинцы будут в выигрыше, Кеосаян пригрозил ядерным ударом.

Напомним, о том, что российский пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно 8 января 2025 года. У него давно были проблемы с сердцем, но точную причину состояния мужчины Маргарита Симоньян не раскрыла.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ заочно сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая распространяет нарративы Кремля. Она призывала убивать украинских детей, а также агитировала продолжать ракетные обстрелы украинских городов.

