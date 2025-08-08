'Зависит от Усика': россиянин Бетербиев захотел подраться с украинцем

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) хотел бы подраться с Александром Усиком (24-0, 15 КО). 40-летний россиянин, который позорно прячется под флагом Канады, при этом понимает, что это практически невозможно из-за разницы между спортсменами в весе.

Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил тренер дагестанца Марк Рэмзи. По его словам, Бетербиев несомненно испытывает желание поквитаться с Усиком за поражения на любительском уровне, но сегодня невероятно сложно организовать такое противостояние.

"Мы думали об этом немного. Этот вопрос, в первую очередь, зависит от Усика. Он сейчас огромный просто. И я не думаю, что сейчас Усик сможет похудеть до тяжелого веса. Усик дрался с Артуром по любителям три раза, так что было бы интересно снова увидеть их на ринге. Но, думаю, сейчас разница в весе уже стала слишком большой", – сказал Рэмзи.

Напомним, что Бетербиев несколько раз встречался с Усиком на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, в команде Александра Усика отказались отвечать на вопрос, когда украинский чемпион завершит карьеру.

