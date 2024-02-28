'Запретил выступать': россиянин Емельяненко нелепо объяснил, почему не дерется в UFC

Российские боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко назвал невозможность въехать на территорию Соединенных Штатов Америки главной причиной того, что его не зовут в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). 42-летний спортсмен также обвинил главу UFC Дану Уайта в "закручивании гаек" в отношении представителей РФ.

Об этом Емельяненко заявил в интервью YouTube-каналу "На спорте с Монто", пишет портал Sport24. Емельяненко-младший, который страдает от алкогольной зависимости, подчеркнул, что Уайт якобы запретил россиянам выступать даже на любительских соревнованиях.

"Я просто невыездной в Америку. Я готов поехать драться хоть завтра, показать хорошие, зрелищные бои. Я просто не могу выехать в Америку, я не могу получить визу. Поэтому не могу драться в UFC. А UFC невыгодно, чтобы я один раз подрался в России и пропал. Дана Уайт настолько нам "закрутил гайки" в свое время, что даже запретил в любительском виде спорта выступать. Мы должны были выступать только у него, слушаться его. Чуть ли не по звонку делать каждый шаг. А мы всю жизнь популяризировали самбо!" – возмутился Емельяненко.

Ранее брат Александра Федор Емельяненко выразил желание провести поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну по правилам бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный боец ММА Федор Емельяненко высмеял российских спортсменов, которые способны выигрывать награды только на соревнованиях в стране-агрессорке.

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