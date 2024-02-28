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"Запретил выступать": россиянин Емельяненко нелепо объяснил, почему не дерется в UFC

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Запретил выступать': россиянин Емельяненко нелепо объяснил, почему не дерется в UFC

Российские боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко назвал невозможность въехать на территорию Соединенных Штатов Америки главной причиной того, что его не зовут в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). 42-летний спортсмен также обвинил главу UFC Дану Уайта в "закручивании гаек" в отношении представителей РФ.

Об этом Емельяненко заявил в интервью YouTube-каналу "На спорте с Монто", пишет портал Sport24. Емельяненко-младший, который страдает от алкогольной зависимости, подчеркнул, что Уайт якобы запретил россиянам выступать даже на любительских соревнованиях.

"Запретил выступать": россиянин Емельяненко нелепо объяснил, почему не дерется в UFC
"Запретил выступать": россиянин Емельяненко нелепо объяснил, почему не дерется в UFC

"Я просто невыездной в Америку. Я готов поехать драться хоть завтра, показать хорошие, зрелищные бои. Я просто не могу выехать в Америку, я не могу получить визу. Поэтому не могу драться в UFC. А UFC невыгодно, чтобы я один раз подрался в России и пропал. Дана Уайт настолько нам "закрутил гайки" в свое время, что даже запретил в любительском виде спорта выступать. Мы должны были выступать только у него, слушаться его. Чуть ли не по звонку делать каждый шаг. А мы всю жизнь популяризировали самбо!" – возмутился Емельяненко.

"Запретил выступать": россиянин Емельяненко нелепо объяснил, почему не дерется в UFC

Ранее брат Александра Федор Емельяненко выразил желание провести поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну по правилам бокса.

"Запретил выступать": россиянин Емельяненко нелепо объяснил, почему не дерется в UFC

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный боец ММА Федор Емельяненко высмеял российских спортсменов, которые способны выигрывать награды только на соревнованиях в стране-агрессорке.

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