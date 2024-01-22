'Запорожье' в напряженном матче Суперлиги Favbet победило 'Кривбасс'

БК "Запорожье" одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одержав "Кривбасс" в матче баббле в Днепре – 81:77.

Видео дня

Команда Валерия Плеханова владела преимуществом большей части игрового времени. Криворожцы смогли вернуться в конце игры и даже сократить отставание до одного очка за 30 секунд до конца основного времени. Но вторая команда чемпионата все же смогла удержать победный счет.

Лидерскую игру продемонстрировал тандем Сизова и Никитина, при этом у запорожцев были лучше показатели реализации трехочковых бросков, результативнее сыграл ряд запасных и эффективнее работал быстрый нападение.

Завершат баббл в Днепре команды матчами против "Днепра", с которым сыграет "Кривбасс", и БИПЫ, которой будет противостоять "Запорожье". Запорожцы удерживают второе место в таблице с показателем 12-6, а "Кривбасс" идет последним, выиграв только одну игру из 18.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

"Запорожье" – "Кривбасс" – 81:77 (28:17, 16:15, 17:21, 20:24)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!