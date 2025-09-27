Забарный забил первый гол за ПСЖ. Видео

Украинский защитник Илья Забарный забил свой первый гол за ПСЖ. 23-летний футболист сборной Украины открыл счет в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Осера". Для нашего соотечественника это стало дебютным взятием ворот в составе парижской команды, в которой он проводит лишь шестую игру.

На 32-й минуте после подачи углового мяч оказался у Витиньи. 25-летний португалец сделал навес во вратарскую где Илья переиграл защитник и левой ногой отправил круглый снаряд мимо голкипера Донована Леона

До этого на клубном уровне Забарный отличился всего дважды — один раз в 84 матчах за "Динамо" и еще один мяч в 86 играх за английский "Борнмут". Кроме того, он трижды забивал в составе национальной сборной Украины.

Как сообщат OBOZ.UA, Илья Забарный официально перешёл в ПСЖ из "АФК Борнмут" за 63 миллиона евро с учётом бонусов. Украинец подписал пятилетний контракт, при этом его зарплата оценивается ниже средней по составу команды.

СМИ сообщили, что в парижском команде Илья будет зарабатывать около 480 000 евро брутто в месяц, однако это лишь часть его дохода. Соглашение также включает бонусную систему, которая может довести его доход до 8 миллионов евро чистыми за сезон.

Эти бонусы обычно зависят от индивидуальных результатов игрока и командных успехов, в частности в Лиге чемпионов.

