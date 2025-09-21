УкраїнськаУКР
Футболист сборной Украины получает в месяц 480 000 евро

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный зарабатывает около 480 000 евро брутто в месяц, однако это лишь часть его дохода, пишет sportune. Контракт 22-летнего футболиста сборной Украины включает бонусную систему, которая может довести его доход до 8 миллионов евро чистыми за сезон. Эти бонусы обычно зависят от индивидуальных результатов игрока и командных успехов, в частности в Лиге чемпионов.

Ранее L’Equipe публиковала данные, согласно которым воспитанник киевского "Динамо" получает 4,5 миллиона евро чистыми за сезон в первый год выступлений за "ПСЖ".

Илья Забарный официально перешёл в ПСЖ из "АФК Борнмут" за 63 миллиона евро с учётом бонусов. Украинец подписал пятилетний контракт, при этом его зарплата оценивается ниже средней по составу команды.

Такая зарплатная политика соответствует стратегии ПСЖ по омоложению состава при сохранении высокого уровня конкурентоспособности.

"Пятилетний контракт Забарного, действующий до 2030 года, отражает доверие Луиса Энрике и спортивного руководства клуба к этому современному защитнику. С такой зарплатой Забарный находится приблизительно на 15-м месте в списке самых игроков "ПСЖ", что подчёркивает его статус перспективного игрока, а не уже состоявшейся звезды", – пишут журналисты издания.

