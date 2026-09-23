"За секунду прощаешься с жизнью". Украинская чемпионка Европы по художественной гимнастике попала под российский обстрел в Киеве. Видео

Знаменитая украинская художественная гимнастка Виктория Оноприенко оказалась в эпицентре взрывов во время во время российской дроновой атаки на Соломенский район столицы утром 23 сентября. Чемпионка Европы опубликовала эмоциональное обращение, в котором описала пережитое.

Видео дня

По словам 22-летней киевлянки, первые взрывы вызвали у нее состояние оцепенения, а затем пришло чувство страха и беспомощности.

Оноприенко призналась, что в такие моменты человек невольно вспоминает родных и близких, а также задумывается о собственной жизни.

"И самое страшное: ты за одну секунду начинаешь прощаться со своей жизнью", — написала гимнастка у себя в Instagram, выложив небольшое видео "Радио Свободы" с последствиями прилета.

Оноприенко отметила, что услышанные взрывы заставили ее вновь почувствовать, насколько хрупкой может быть граница между обычной жизнью и смертельной опасностью. Она также подчеркнула, что никогда не сможет воспринимать подобные события как нечто привычное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 23 сентября, Россия нанесла очередной удар по Соломенскому району. В результате атаки были повреждены бизнес-центр и университет — к сожалению, есть погибший и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!