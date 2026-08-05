УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Я никогда не слышал чистого украинского". Киевского футбольного тренера оштрафовали за русский язык

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
Специалист сам сообщил об этом в Facebook
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Тренер вратарей вышгородского клуба "Диназ" Вячеслав Богоделов сообщил, что получил штраф в размере 11 426 гривен за использование русского языка во время тренировочного процесса. После публикации его заявления в соцсетях большинство комментаторов раскритиковали позицию футбольного специалиста и напомнили о требованиях законодательства.

О штрафе 56-летний киевлянин рассказал на своей странице в Facebook, прикрепив скриншот из Дии, где видно открытое исполнительное производство. По словам тренера, санкции были применены из-за того, что на тренировках он общался на русском языке.

Уведомление об открытом исполнительном производстве

В своем сообщении специалист заявил, что около 50 лет разговаривал по-русски и не считает это проблемой. Кроме того, он написал, что принимает только "чистый украинский язык" и добавил, что якобы слышал его лишь в Ирландии и Канаде.

Богоделов сообщил, что его оштрафовали

Также Богоделов отметил, что во время поездок на Запорожское направление среди военных вопрос языка, по его словам, не вызывал споров. Тренер подчеркнул, что не считает русскоязычных людей предателями и сообщил, что у него есть решение возникшей проблемы, не уточнив подробностей.

Facebook@Вячеслав Богоделов

Под публикацией развернулась активная дискуссия. Большинство пользователей не поддержали автора и указали, что во время работы с детьми тренер обязан соблюдать нормы закона и использовать государственный язык.

Комментарии подписчиков
Комментарии подписчиков

Часть комментаторов напомнила, что штраф касается не бытового общения, а профессиональной деятельности. Другие отмечали, что тренер является примером для воспитанников и несет ответственность за соблюдение языковых требований во время учебно-тренировочного процесса.

Комментарии подписчиков
Комментарии подписчиков

Некоторые пользователи также обратили внимание на то, что законодательство действует для всех независимо от возраста и языковых привычек. В комментариях звучали призывы выполнять установленные нормы, а также мнения о важности использования украинского языка при работе с детьми и молодежью.

Комментарии подписчиков

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКиев
Редакционная политика