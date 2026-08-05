"Я никогда не слышал чистого украинского". Киевского футбольного тренера оштрафовали за русский язык

Тренер вратарей вышгородского клуба "Диназ" Вячеслав Богоделов сообщил, что получил штраф в размере 11 426 гривен за использование русского языка во время тренировочного процесса. После публикации его заявления в соцсетях большинство комментаторов раскритиковали позицию футбольного специалиста и напомнили о требованиях законодательства.

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О штрафе 56-летний киевлянин рассказал на своей странице в Facebook, прикрепив скриншот из Дии, где видно открытое исполнительное производство. По словам тренера, санкции были применены из-за того, что на тренировках он общался на русском языке.

В своем сообщении специалист заявил, что около 50 лет разговаривал по-русски и не считает это проблемой. Кроме того, он написал, что принимает только "чистый украинский язык" и добавил, что якобы слышал его лишь в Ирландии и Канаде.

Также Богоделов отметил, что во время поездок на Запорожское направление среди военных вопрос языка, по его словам, не вызывал споров. Тренер подчеркнул, что не считает русскоязычных людей предателями и сообщил, что у него есть решение возникшей проблемы, не уточнив подробностей.

Под публикацией развернулась активная дискуссия. Большинство пользователей не поддержали автора и указали, что во время работы с детьми тренер обязан соблюдать нормы закона и использовать государственный язык.

Часть комментаторов напомнила, что штраф касается не бытового общения, а профессиональной деятельности. Другие отмечали, что тренер является примером для воспитанников и несет ответственность за соблюдение языковых требований во время учебно-тренировочного процесса.

Некоторые пользователи также обратили внимание на то, что законодательство действует для всех независимо от возраста и языковых привычек. В комментариях звучали призывы выполнять установленные нормы, а также мнения о важности использования украинского языка при работе с детьми и молодежью.

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