Главная соперница Магучих на чемпионате Европы с антирекордом сенсационно заняла предпоследнее место. Видео

Сербская прыгунья в высоту Ангелина Топич, которую называли главной конкуренткой Ярославы Магучих на чемпионате Европы в Бирмингеме, не смогла побороться за медали. Вице-чемпионка континента завершила финал на 12-й позиции, показав худший результат за последний год.

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Накануне решающего старта 21-летняя Топич уверенно преодолела квалификационный норматив 1,91 м без единой ошибки и считалась одной из главных претенденток на пьедестал. Однако в финале сербская спортсменка взяла начальную высоту 1,83 м с первой попытки, после чего трижды не сумела преодолеть планку на отметке 1,88 м и досрочно завершила выступление.

Результат 1,83 м стал для рекордсменки Сербии самым низким с августа 2025 года и худшим на крупных международных соревнованиях взрослого уровня. Ранее Топич стабильно боролась за медали крупнейших турниров. На чемпионате Европы-2024 в Риме она завоевала "серебро" с результатом 1,97 м, на ЧЕ-2022 в Мюнхене выиграла "бронзу", а на чемпионате мира-2025 в Токио разделила третье место, также покорив высоту 1,97 м.

В феврале нынешнего года сербка установила личный рекорд, взяв 2,00 м на турнире в Банска-Бистрице. В летней части сезона она регулярно показывала результаты в диапазоне 1,96-1,98 м.

Победу на чемпионате Европы одержала Ярослава Магучих. Украинка завоевала "золото" с результатом 1,97 м. "Серебро" досталось польке Марии Жодзик, а "бронза" выиграла представительница Черногории Мария Вукович. Обе спортсменки преодолели 1,95 м, однако польская легкоатлетка оказалась выше по дополнительным показателям.

После соревнований Топич объяснила неудачу погодными условиями.

"Сегодня я чувствовала себя отлично и была готова к высоким результатам, но оказалась не готова к настолько холодной погоде. Меня до сих пор трясет, я не чувствую ног. Это полностью моя вина", — сказала сербская спортсменка.

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