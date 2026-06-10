'Выдерживать это пекло': Леоненко назвал главный фактор, который определит победителя ЧМ-2026

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко назвал климат главным фактором, который повлияет на исход чемпионата мира 2026 года. Экс-нападающий "бело-синих" в этой связи отметил, что сборная Англии, которую считают одним из претендентов на "золото" провалит турнир.

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Такое мнение Леоненко выразил в интервью порталу sport-express.ua. По словам экс-игрока сборной Украины, главными претендентами на победу в США, Мексике и Канады выглядят испанцы и французы, а британская национальная команда просто не сможет адаптировать к жаре.

"Выиграет тот, кто лучше всех переносит жару и кому больше повезет с судейством. Климат станет решающим фактором. Если брать составы команд, то фавориты – Англия, Испания и Франция. Но в Англии нет такой жары, там дожди и прохлада. А теперь представьте, как их ведущие звезды будут выдерживать это пекло на поле. Англичане могут серьезно погореть на климате. Да и вообще, в непривычных условиях травматизм будет бешеный", – сказал Леоненко.

Ранее бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский назвал сборную, которая точно провалится на ЧМ-2026. А суперкомпьютер компании Opta определил главных претендентов на победу и завоевания трофея на мундиале.

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