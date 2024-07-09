Вратарь сборной Украины озвучил новое решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин в ближайшие дни вернется в расположение мадридского "Реала", а 15 июля начнется вместе с командой подготовку к новому сезону. Такое решение наш соотечественник принял на фоне слухов о том, что он покинет клуб в летнее трансферное окно.

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Об этом информирует портал Relevo. По его данным, Лунин уже сообщил руководству "королевского клуба" о том, что присоединится к своим партнерам перед тренировочными сборами в США. При этом украинец все еще не дал окончательный ответ относительно возможности продления контракта с испанцами до лета 2029 года.

В то же время активный интерес к Андрей проявляет лондонский "Арсенал", который ищет конкурента для испанца Давида Райи. Ожидается, что в ближайшее время наш вратарь окончательно объявит свое решение относительно будущего в Мадриде.

Руководство "Реала" высокой ценит украинца, но его уход не станет трагедией для клуба. Лунина планируют заменить Кепой Аррисабалагой, конкуренцию у которого в минувшем сезоне Андрей выиграл, став №1 команды.

Как сообщал OBOZ.UA, форвард сборной Украины Артем Довбик принял решение продолжить карьеру в испанской "Жироне".

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