Вратарь сборной России устроил бунт в ПСЖ после прихода украинца

Вратарь сборной России Матвей Сафонов отказывается покидать французский "Пари Сен-Жермен", несмотря на приход новых конкурентов и украинского защитника Ильи Забарного. Представитель страны-агрессорки чувствует себя комфортно в Париже и намерен продолжить карьеру в стане победителя Лиги чемпионов.

Видео дня

Об этом информирует портал le10sport.com со ссылкой на авторитетное издание L'Equipe. По данным журналистов, Забарный поставил условие о том, что его трансфер должен исключить пребывание в ПСЖ россиянина. Руководство клуба предложило Сафонов несколько вариантов прохождения карьеры, однако тот категорически их отверг.

Вратарь из РФ за минувший сезон привык к жизни в Париже, неплохо заговорил на французском и готов к конкуренции с новичками команды Люкой Шавалье и Ренато Марином, которых тренер Луис Энрике видит первыми номерами в новом сезоне.

При этом продажа или аренда Сафонова до сих пор не исключены, так как он вряд ли захочет провести весь сезон на скамейке запасных. Накануне же стало известно о том, что основной вратарь ПСЖ в минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма был исключен из состава на матч Суперкубку Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты назвали зарплату Ильи Забарного в ПСЖ, который договорился о переходе нашего соотечественника из английского "Борнмута" за 67 млн евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!